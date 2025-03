Debate: prórrogas extraordinarias de 1 y 3 años en los contratos de alquiler.

La Disposición Adicional Final Primera de la tímida Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda – LDV –, junto a otras leyes autonómicas y decretos diversos han supuesto un cataplasma a los miles de desahucios que cada mes sufren el mismo destino en la piel de toro por finalización del contrato de alquiler.

Esa Disposición Adicional Primera modifica el artículo 10 de la LAU mejorando la posibilidad de los inquilinos de pedir prórrogas de 1 a 3 años según la situación una vez acabadas las prórrogas obligatorias y las posibles reconducciones tácitas habidas.

Hemos explicado en el siguiente enlace los pormenores de su aplicación:

y en este otro su justificación jurídica por el cual se aplica la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos a todos los contratos incluidos los anteriores a la entrada en vigor de esa ley el 2023-05-25:

En el siguiente vídeo analizamos y debatimos más profundamente las implicaciones de esta modificación, su aplicación respecto del inquilino y las dificultades que puede encontrar al adherirse a este derecho legislado con nuestros expertos, abogados y activistas y cómo esa lucha se junta con muchas otras relacionadas entre ellas el reciente II Congrés de l’Habitatge de Catalunya que ha juntado diversas organizaciones:

