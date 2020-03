500×20 demana suspensió llançaments a Ada Colau pel COVID-19. Els Jutjats d’Instància i d’Instrucció li fan cas i l’apliquen.

No es tracta de posar-nos cap medalla però volem fer palesa que la nostra opinió, de la nostra petita entitat, té molts cops molt sentit comú.

Des de la declaració de la pandèmia del COVID-19 els serveis bàsics de l’Ajuntament han anat tancant per recomanació sanitària. Els Serveis Socials, el CUESB (Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona) i la SIPHO (Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació) no podien actuar en circumstàncies tant excepcionals pel perill que suposa per els seus treballadors veure’s abocat a una possible infecció en la seva intervenció laboral. En els desnonaments sempre hi ha una enorme càrrega de violència estructural contra les llars més pobres i és impossible mantenir la distància prudencial entre afectats, policia i comissions judicials.

D’altra banda, com dèiem, el tancament de la majoria de serveis municipals impedia la intervenció dels serveis d’emergència habitacional per conduir les llars desallotjades cap a un allotjament provisional després de la pèrdua de l’habitatge.

És així com vam demanar el dijous 12 a la nostre web: «pedimos una declaración inmediata del Ayuntamiento BCN exigiendo al poder legislativo y judicial la suspensión de todos los desahucios a causa del coronavirus«. Després varem demanar per carta, el mateix dia 12, ajuda urgent pels cassos de desallotjaments que teníem aquestes dues setmanes carta i finalment per twitter una declaració institucional de l’Alcaldia de Barcelona en aquests sentit:

pedimos una declaración inmediata del Ayuntamiento BCN exigiendo al poder legislativo y judicial la suspensión de todos los desahucios a causa del coronavirus@AdaColau@Lucia_MartinG @bcn_ajuntamenthttps://t.co/eGlaimwTv3 — Associació 500×20 (@500×20) March 12, 2020

El mateix divendres en temps de descompte de la declaració d’estat de Alarma pel Govern de Madrid, l’alcaldessa fent cas de la nostre recomanació o potser ja ho tenia a l’agenda va fer aquesta piulada:

En una situación excepcional como la que provoca el #Covid_19 es más urgente que nunca detener los desahucios de personas vulnerables. No hacerlo pone en riesgo muchas vidas. He escrito esta carta al presidente del CGPJ para pedirle que adopte esta medida en toda España 👇🏾 pic.twitter.com/11LIcyQg04 — Ada Colau (@AdaColau) March 13, 2020

també hem vist que el president de la Generalitat Quim TORRA sol·licitava una moratòria de desnonaments al TSJC mentre continuï la crisi del coronavirus. Segons fonts de presidència, el cap de l’executiu ho demanarà per carta després que s’hagi reunit amb representants del món local.

Paral·lelament, el president del Consell General del Poder Judicial espanyol, Carlos Lesmes, va ser molt criticat perquè es va enviar una sèrie de recomanacions als òrgans judicials de tota Espanya on no quedava clar la suspensió de les activitats judicials deixant en mans del jutges i magistrats la decisió final. La cosa va anar a més i molts col·lectius i associacions van demanar fins i tot la dimissió de tot el CGPJ, com explicava el rotatiu «El País»:

Las asociaciones lanzaron un mensaje al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes: o reconsideraba su decisión o “debería” dimitir. La petición de dimisión la puso también sobre la mesa la junta general de jueces de Madrid, que acordó por unanimidad reprobar al principal órgano de decisión del Consejo, la comisión permanente, y pedir que todos sus miembros, incluido el presidente, cesaran en sus cargos. En su acuerdo, los jueces madrileños pedían también la suspensión de la actividad en los juzgados de la capital, la medida que finalmente aprobó el órgano de gobierno de los jueces.

Avui nosaltres entenem que tots els cassos de desnonaments civils i penals han estat suspesos però estem alerta davant de qualsevol situació anormal que es pugues produir als nostres barris:

Els col·legis d’advocats i procuradors han sol·licitat la suspensio de totes les citacions i assenyalaments a partir de dilluns. Si es decretés tambe afectaria als desnonaments (ja que són assenyalaments). Estem atentes al que acordin els deganats — atroleando (@atroleando) March 13, 2020

La reunió de la majoria de Jutjats d’Instrucció de Barcelona també va decidir el mateix:

Carta d’Ada Colau al president del CGPJ Carlos Lesmes: