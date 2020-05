La Federació Transforma Porta és la gestora de l’Ateneu La Bòbila on tenim la nostra seu. Som cofundadors d’aquest centre de gestió comunitària del Districte de Nou Barris. La declaració de pandèmia i la subsegüent crisi econòmica ha afectat seriosament l’activitat de l’Ateneu… entre altres coses la nostra Associació ha hagut de traslladar-se a l’Escola Adults Madrid fins que aquesta ha tancat també degut a la declaració de l?estat d’alarma.

Comunicat de la Junta de la Federació Transforma Porta davant situació COVID-19

Us fem arribar aquest escric ja que, a causa de la crisi sanitària i de l’estat d’alarma decretat pel govern, ens hem vist obligades a abaixar la persiana de l’Ateneu la Bòbila de Porta des del 14 de març. Durant aquest temps des de l’entitat –així com l’equip tècnic i diversos òrgans de governança de la Bòbila– hem treballat per reorganitzar l’estructura de funcionament del projecte en aquest nou context.

Durant aquest temps hem mirat d’adaptar les diferents feines presencials, de repensar el programa d’activitats, de treballant amb l’Administració i els seus requeriments, etc. Així, diferents espais de treball s’han reformulat i continuen en funcionament, passant per la Junta de la Federació Transforma Porta, la Comissió de festes de Porta, la Comissió econòmica o la Gestora del Casal de joves. Amb això us volem transmetre que, si teniu qualsevol dubte o necessitat, podeu contactar amb normalitat amb la Federació Transforma Porta o l’Ateneu a través de qualsevol dels canals de comunicació habituals.

En aquesta mateixa línia, sapigueu que en cap cas les feines han quedat aturades, sinó que segueixen amb el mateix ritme i eficiència que quan eren presencials; com comentàvem, s’han hagut de fer canvis per adaptar-nos a la nova realitat i per això s’està prioritzant el desenvolupament de tasques administratives pendents, de coordinació amb l’Administració i de programació pel curs 2020–2021.

D’altra banda, també volem informar-vos que durant aquest mes de maig hem decidit mantenir tancat el local que ara ocupa l’Ateneu malgrat les noves i variades informacions que flexibilitzen aquest confinament. Des de la Federació apostem per la prudència, i ara per ara, seguirem observant com evoluciona la situació. A finals de mes, en funció de quin sigui l’estat de les coses i del risc existent, farem un nou comunicat sobre com encararem els mesos de juny i juliol.

Tot i que la situació actual sigui tan complexa, no volem deixar d’animar les entitats, comissions i equip tècnic a seguir treballant de manera telemàtica –o com millor els hi convingui– per facilitar així el retorn a la normalitat i no perdre el ritme de treball. Aprofitem aquest escrit donar el nostre suport la Xarxa de Suport del barri de Porta. Aquesta magnífica iniciativa ha sorgit com a resposta solidària i organitzada a la crisi sanitària per part de les veïnes i entitats del barri, entre elles l’Associació de veïnes i veïns o l’Associació 500 x 20).

Us recomanem que seguiu a la Xarxa pels diferents canals de comunicació per poder estar informades de totes les novetats, propostes i solucions (a través del Facebook i l’Instagram de l’Associació de veïnes i veïns de Porta i en el canal de Whatsapp). També agrairíem un cop de mà en la difusió de les informacions que genera la Xarxa fent-les extensibles a totes aquelles persones que hi puguin tenir d’interès i, en cas que us sigui possible, col·laborar-hi d’alguna de les diferents maneres que proposa la Xarxa.

Restem a la vostra disposició per si alguna persona o entitat necessita suport; com ja hem comentat, només cal que contacteu amb la Federació, amb l’Ateneu o amb el Casal de joves. Recordeu que podeu seguir a l’Ateneu i al Casal de joves als seus perfils de Facebook i Instagram,

així com en el canal de difusió de Telegram barri de Porta. No volem acabar aquest escrit sense desitjar-vos el millor possible en aquesta difícil situació. Estem segures que ben aviat ens tornarem a veure i ho celebrarem com mai! Cuideu-vos molt per fer-ho possible.

Atentament

la Junta de la Federació Transforma Porta

POT SER DEL VOSTRE INTERÈS: