No siguis GAFAM! o l’imperi de Google-Amazon-Facebook-Apple-Microsoft

La nostra entitat treballa sempre que és possible amb programari lliure i no regala dades a les tecnològiques americanes. La raó és ben senzilla… Volem promoure amb els nostres diners dels socis/sòcies l’economia local Fes el mateix! Aquesta és la campanya de l’Economia Social i Solidària sobre aquest greu problema de la dependència tecnològica de les grans corporacions.

PER QUÈ AQUESTA CAMPANYA? Xarxa d’Economia Solidària

L’ESS – Economia Social i Solidària– posa especial cura en la intercooperació i en buscar proveïdores dins del mercat social, però quan es tracta d’utilitzar serveis digitals, sembla que aquesta mirada i responsabilitat se’ns oblida. Des de la Comissió Procomuns de la XES (*1) no volem deixar d’insistir en la importància de construir i reforçar les eines lliures com una forma de resistir enfront de l’imperi de les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft). Aquestes grans empreses actualment, i gràcies en part a les dades que entre totes els hi proveïm, s’han convertit en 5 de les 6 empreses que més capital borsari acumulen del món. Que no ens pugui la mandra a buscar alternatives i aprendre a utilitzar-les!

Hem detectat algunes de les pràctiques més habituals amb les que lidiem les iniciatives de l’economia solidària i sobre les que ens falta posar consciència. Et demanem, no només que canviïs a poc a poc els teus hàbits de consum i ús d’eines digitals, sinó també que animis a les teves companyes a fer-ho. Per tal de fer aquesta tasca més amena hem preparat un seguit de material gràfic (memes, gifs i stcikers) que ens permetin visibilitzar aquestes males praxis mentre ens fem un fart de riure.

A més hem preparat un recull de repositoris d’alternatives (*2) perquè el desconeixement no sigui el que ens impedeixi fer el salt a les eines lliures!

Notes: