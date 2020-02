Compañeras y compañeros de las PAH! devolver la propiedad a los deudores es tan importante como una nueva moratoria

Hace exactamente una semana algunas organizaciones del Estado hemos iniciado una campaña por una nueva prórroga de 5 años de los hogares que se acogieron a la moratoria de desahucios del Decreto Ley 1/2013, de 14 de mayo, de “medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. Pero sobre todo queremos que en ese tiempo los grupos parlamentarios del Congreso desarrollen la Adicional Segunda de Real Decreto Ley 5/17 para que las familias afectadas por la moratoria puedan recuperar la propiedad de su vivienda tal como en su momento se comprometió el gobierno del partido Popular.

Razón de más para que con el acuerdo de Gobierno por una «Coalición Progresista» entre PSOE y Unidas Podemos sea posible que las más de 50.000 familias afectadas recuperen la propiedad de su vivienda y así esta no caiga en manos de la Banca ni de los fondos de inversión que pululan desde hace años por nuestro país comprando a precio de derribo los pisos que esas familias pagaron con creces antes incluso que el banco iniciará la subasta.

Compañeros y Compañeras de las PAH! Este viernes hemos conocido que os habéis reunido con el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias y salisteis decepcionados. En la reunión habéis planteado la necesidad de una nueva moratoria generalizada a todos los colectivos vulnerables que están bajo la batuta de los grandes propietarios y de la banca. Tenéis nuestro apoyo en ese sentido.

Pero sinceramente creemos que habéis olvidado de mencionar en la reunión con Pablo Iglesias que el Decreto-Ley de 2017 que no se ha legislado durante el plazo marcado de 8 meses en su momento y ahora es más urgente que nunca para que esas decenas de miles de familias puedan recuperar la propiedad de su vivienda que les fue arrebatada injustamente. No entendemos ese olvido y no podemos permitirnos que el Gobierno progresista lo olvide también.

Pedimos pues una reunión con la dirección estatal de las PAH para aunar esfuerzos en los dos puntos que reivindicamos desde nuestra campaña pues estamos seguros que la unidad será de gran ayuda a las familias que esperan con ansiedad que el 15 de mayo del 2020 sea un día de victoria y no de derrota al caer su vivienda en manos de los bancos o los fondos buitre definitivamente acabada la moratoria.

