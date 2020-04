La solidaritat s’entén per Nou Barris, Barcelona, Badalona i altres ciutats de l’Àrea Metropolitana

La Pandèmia ha colpejat sobre mullat. Les llars treballadores acaben de ser colpejades per un nou cop econòmic devastador quan encara no havien sortit del forat de precarietat en que s’havien submergit des de la crisi econòmica subjacent al 2007. Tot i així, les xarxes de solidaritat creades entorn les entitats socials tradicionals i les sorgides a la calor del 2007 en endavant han ressorgit amb noves energies que intenten suplir on les administracions han deixat abandonades a milers de llars pobres que no surten ni a les estadístiques oficials.

Els mitjans de comunicació porten setmanes bombardejant sobre el COVID-19 el que ha permès al Sistema esborrar d’un cop les responsabilitats polítiques, econòmiques i financeres de la plutocràcia en la crisi del 2007. Quan la crisi del 2007 mutava a una nova i enorme crisi encara més perillosa, la pandèmia permet trobar un culpable exogen al Sistema al que carregar la responsabilitat de tot. L’opinió pública s’ho està empassant però la realitat econòmica a peu de carrer és desesperant encara que la TELEpedia esmerci en fer-nos creure en un «buenismo» generalitzat fruit dels aplaudiments de les 20h.

Hi ha una multitud d’entitats a nivell de barri que han vist com la xarxa pública de seguretat social està plena de forats on es colen desenes de milers llars en la profunditat d’un forat sense fi de la misèria. Activisme i solidaritat a peu de carrer sense gaires eines disponibles però molta bona voluntat.

Mentre el Gobierno de España ven propaganda que no s’abandonarà ningú, els bancs preparen el nou negoci del repartiment dels crèdits, a pagar pels empobrits o avalats per l’Estat. El BCE ha llençat una línia de crèdits per valor de 750.000 milions per salvar els balanços de la Banca i les grans empreses mentre el teixit industrial de la petita i mitjana empresa que salva l’ocupació s’enfonsa. En aquesta realitat volen remarcar el valor de les iniciatives solidàries locals.

L’aportació de l’Associació 500×20 a la solidaritat a peu de carrer a la Zona Nord de Barcelona.

Nosaltres col·laborem orientant a totes les persones que tenen problemes d’habitatge (lloguer, hipoteca, ocupació i subministraments) amb resposta ràpida amb:

Als barris de la zona nord s’han engegat diverses iniciatives ciutadanes amb objectius diversos però amb el comú denominador d’ajudar a les persones i les llars que han quedat marginades dels circuits oficials. Ofereixen ajudes diverses i també demanen voluntariat per dur-les a terme en aquests moments de confinament i més enllà si fos necessari.

La nostra entitat Asc.500×20 està col·laborant un reguitzell d’iniciatives ajudant a totes les famílies que tenen problemes per pagar el lloguer o la hipoteca i en general problemes d’habitatge ara i en els propers mesos.

BARCELONA

DISTRICTE de NOU BARRIS #XarxaSuport9B

Entitats del barri de Porta – l’Ateneu La Bòbila:

✊️ Crisi Coronavirus – GRUP DE SUPORT del BARRI de PORTA – necessites quelcom? adreçada especialment a gent gran que viu sola, famílies monoparentals, persones afectades pel virus, persones que s’han quedat a l’atur, etc menjar, urgències, habitatge, etc contacte: Crisi Coronavirus – GRUP DE SUPORT del BARRI de PORTA // https://forms.gle/pLZuPu9SKGk7vUog7



Xarxa de Suport 3Voltes Rebel. Pg Urrutia 125, Nou Barris, Barcelona

Xarxa Suport Verdum

Xarxa de Suport Mutu Trinitat

Xarxa de Suport AV Ciutat Meridiana

✊️ Telèfon: 633763450 // avvcmeridiana@gmail.com



Xarxa de Suport Can Peguera

✊️ Telèfon: 601 28 25 29



Xarxa de suport Canyelles

Xarxa solidària de Prosperitat en temps de Coronavirus

DISTRICTE de SANT ANDREU #XarxaSuportSantAndreu

✊️ Suport Mutu de Sant Andreu

✊️ Grup de suport veïnal Casa Bloc/ 📍Carrer Lanzarote

chat.whatsapp.com/JanKsReKVQhCCGvNv6zwrU



BADALONA

Plataforma Afectados por la Crisis (PAC)

-KIT EMERGENCIA ALIMENTOS- ———CRISIS COVID-19———- Debido al Estado de ALARMA y CONFINAMIENTO Miles de Familias se han Quedado Sin INGRESOS Y SIN ALIMENTOS. 👉REQUISITOS PARA ACCEDER A ESTE KIT : Familia o Ciudadana SIN INGRESOS, O HAYAN MERMADO que HAGAN IMPOSIBLE ALIMENTARSE. 👨‍👩‍👧‍👧Las Familias Que Cumplan Estos Requisitos deberán Ponerse en Contacto Telefónico.Viernes 27/3/20 de 11:00 a 14:00h Y

Sábado 28/3/20 de 10:00 a 13:00h o Fin de Existencia. ☎ 637607125 / 606646507. 👉PARA CIUDADANOS que Quieran APORTA SU SOLIDARIDAD Y DONAR ALIMENTOS también pueden Llamar cualquier día en Horario de Oficina o Realizar Aportación Economica: ES4100811772210001053209



