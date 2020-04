crisi i pandèmia: ¿ què fer si no pots pagar el lloguer l’1 d’abril en endavant?

Les properes setmanes més d’un milió de llars que viuen de lloguer de les més de 3,5 milions que hi ha a l’Estat espanyol decidiran menjar i no pagaran el rebut del lloguer. Amb un futur molt negre produït per la brutal aturada econòmica mundial i nacional moltes més llars acabaran decidint que mengen abans de pagar les rendes en els següents mesos. El dimarts 31 el Govern anunciarà mesures que en cap cas suposaran la condonació dels deutes a càrrec del propietari com reclamen des de la nostra Associació. Seran mesures de suspensió i ajornament dels lloguers per mesos i pagaments diferits amb crèdits bancaris (amb interés?) o prorrateig en els següents mesos, com si la crisi anés a durar dos dies tal com s’anuncien els brots verds als mitjans de comunicació.

Diverses organitzacions estatals llencem aquesta setmana la campanya de suspensió de lloguers amb l’objectiu que fins que no escampi!, les llars puguin acollir-se. La nostra Associació a més demanem la condonació dels deutes de les llars doncs els arrendadors han de donar un cop de mà després de rebre durant dècades privilegis fiscals que no han tingut mai els llogaters. Uns privilegis que ara són inasumibles per un Estat en caiguda lliure d’ingressos.

Si alguna cosa necessiten ara els llogaters es unir-se per lluitar pels seus interessos com ho fan des de sempre els propietaris. per això pots associar-te a la nostra entitat per a defensar-te però també per a obtenir millores legislatives i fiscals a favor dels llogaters.

Actuar de manera lògica i sentit comú

La millor mesura a escollir dependrà de la situació que vostè creu que tindrà en uns mesos i de les mesures preses pel Govern que estan explicitades més baix:

SITUACIÓ D’ATUR . Si creu que continuarà en atur i no podrà pagar el lloguer, atengui les necessitats de la seva llar per davant de tot: No pagui! El Gobierno de España habilita ajudes als que no poden pagar doncs subscrigui-les si ho veu clar. Ara sigui conscient que és un crèdit bancari…. sense interessos … Haurà de respondre pels deutes… si acaba com deutor podria ser afegit a llistes de morosos encara que el Govern ha dit que pagarà com avalista.. No sap com pot acabar tot aquest embolic ja que les mesures han estat preses amb molta precipitació!

. Si creu que continuarà en atur i no podrà pagar el lloguer, atengui les necessitats de la seva llar per davant de tot: El Gobierno de España habilita ajudes als que no poden pagar doncs subscrigui-les si ho veu clar. Ara sigui conscient que és un crèdit bancari…. sense interessos … Haurà de respondre pels deutes… si acaba com deutor podria ser afegit a llistes de morosos encara que el Govern ha dit que pagarà com avalista.. No sap com pot acabar tot aquest embolic ja que les mesures han estat preses amb molta precipitació! SI ESTÀ ES TROBA EN UN ERTE o LI HAN BAIXAT EL SOU , etc i creu que pot assumir més endavant el deute pendent amb l’arrendador hauria llegir-se les mesures adoptades pel Govern per saber si encaixa en el perfil definit. Es tracta de com assumeix els deutes pendents de lloguer (sigui un crèdit bancari a terminis de diversos anys o sigui el prorrateig del deute en els següents rebuts) segons sigui un gran o petit propietari.

, etc i creu que pot assumir més endavant el deute pendent amb l’arrendador hauria llegir-se les mesures adoptades pel Govern per saber si encaixa en el perfil definit. Es tracta de com assumeix els deutes pendents de lloguer (sigui un crèdit bancari a terminis de diversos anys o sigui el prorrateig del deute en els següents rebuts) segons sigui un gran o petit propietari. VULL FER SERVIR LES MESURES ADOPTADES PEL GOVERN , després veure si no puc assumir els compromisos, llavors rescindiré el contracte i entregaré les claus o desapareixo. COMPTE! Li quedaran deutes per pagar que podran ser reclamats via executiva després d’un judici (hauria d’assistir-hi per defensar-se!) i podria trobar-se en una llista de morosos i no poder llogar mai més un habitatge.



, després veure si no puc assumir els compromisos, llavors rescindiré el contracte i entregaré les claus o desapareixo. COMPTE! Li quedaran deutes per pagar que podran ser reclamats via executiva després d’un judici (hauria d’assistir-hi per defensar-se!) i podria trobar-se en una llista de morosos i no poder llogar mai més un habitatge. VULL BUSCAR UNA SOLUCIÓ DIRECTAMENT AMB EL PROPIETARI negociant-ho amb ell. Tenim una guia adaptada en aquestes circumstàncies que hauria de consultar: ¿Cómo negociar un alquiler a la baja ?

negociant-ho amb ell. Tenim una guia adaptada en aquestes circumstàncies que hauria de consultar: ¿Cómo negociar un alquiler a la baja ? Vull fer la vaga política que convoqueu i deixar de pagar. Doncs segueix els passos preparats a la web de la vaga: suspensionalquileres.org

En tots els casos d’impagament sàpiga que si no hi ha acord amb el propietari aquest pot iniciar un procés de desallotjament on en el judici vostè podrà defensar-se i al·ludir les mesures de el Govern d’Espanya. En el cas de finalització de contracte el judici es verbal i en el moment de fixar data el jutge també fixa la data de llançament.

GUÍA de les MESURES del GOBIERNO de ESPAÑA:

Aquest és un resum detallat de les mesures preses i no preses: (això encara és un esborrany)

compte! AQUEST DECRET ENTRA EN VIGOR l’1 d’abril 2020. Per a totes les casuístiques anteriors per tant no serveix !

! SUSPENSIÓ JUDICIAL dels desnonaments fins a 6 mesos després de la finalització de l’Estat d’Alarma. queden fora els desallotjaments per precari, penals i de renda antiga.

després de la finalització de l’Estat d’Alarma. PRÒRROGA obligatòria de 6 mesos dels contractes que acabin durant el període de confinament per la pandèmia.

dels contractes que acabin durant el període de confinament per la pandèmia. ELS LLOGUERS S’HAURAN DE PAGAR però: PETITS PROPIETARIS (de 1 a 7 habitatges) MICROCRÈDITS amb bancs sense interessos per 6 anys+4 de pròrroga més avalats per l’Estat en cas d’incompliment de pagament. GRANS TENIDORS (fins a 8 habitatges en persones físiques i jurídiques) : Les empreses beneficiaran als seus llogaters amb una quitança del deute de l’50% o bé d’una reestructuració d’aquest deute en 2/3 anys . En tot cas, aquests llogaters sempre podran acollir-se a les línies de crèdit de l’ICO.

però: Línies de crèdit del ICO : Aquelles llars que no puguin afrontar el pagament dels microcrèdits disposaran d’ajudes directes de l’Estat per saldar el seu deute amb l’ICO. La quantia de l’ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 900 euros per mes i fins al 100% del principal i interessos del préstec subscrit, i de 200 euros al mes per atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb el límit del 100% dels mateixos.

: Aquelles llars que no puguin afrontar el pagament dels microcrèdits disposaran d’ajudes directes de l’Estat per saldar el seu deute amb l’ICO. La quantia de l’ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 900 euros per mes i fins al 100% del principal i interessos del préstec subscrit, i de 200 euros al mes per atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb el límit del 100% dels mateixos. El nombre de casos que es poden acollir a aquests ajuts és força ampli . Totes aquelles persones aturades, persones afectades per un ERTO o amb reduccions de jornades i autònoms que no arribin al límit de tres vegades l’IPREM (llar una persona: 1613,52€= 537,84×3) es podran beneficiar d’aquestes mesures. Les ajudes se incrementen per fills o dependents a càrrec incrementen els mínims per rebre ajudes.

. Totes aquelles persones aturades, persones afectades per un ERTO o amb reduccions de jornades i autònoms que no arribin al límit de tres vegades l’IPREM (llar una persona: 1613,52€= 537,84×3) es podran beneficiar d’aquestes mesures. Les ajudes se incrementen per fills o dependents a càrrec incrementen els mínims per rebre ajudes. Prohibició dels talls de subministrament de aigua, gas o electricitat mentre duri l’Estat d’Alarma

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.