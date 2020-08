entregué mi vivienda en dación en pago de la deuda y ahora quiero recuperar mi casa ¿es posible?

Hace unos días un afectado – ManuelJF – nos preguntaba desde Murcia si era posible tirar atrás una dación en pago donde desesperado acepto un acuerdo de la PAH y el Banco:

“Hace tres meses entregué mi primera vivienda en dación en pago de préstamo ¿Puedo hacer algún procedimiento para recuperar mi vivienda?”

También Yoli y José con respecto a CaixaBank nos decían:

“Hola me pongo en contacto con vosotros porque os he visto por internet y estoy un poco desesperado a ver si me podéis asesorar y qué es los pasos y procedimientos que tengo que hacer os explico brevemente tengo una hipoteca desde el 2005 con CaixaBank por el importe de xxx.xxx € por un piso de xx metros cuadrados durante todos estos años hemos sufrido el abuso de cláusula por el IRPH mientras uno se beneficiaban por el Euribor nosotros hemos pagado hasta 1300 € desde el 2005 al 2015 en el 2015 mi mujer se quedó parada y tuvimos que pedir una carencia con el código de buenas prácticas

Hemos intentado negociar desde una quita hasta una ampliación de hipoteca hasta pagar 500 € hasta que mi mujer trabajara y todo ha sido negatividad. Caixabank solo nos ofrecen dación en pago o dación en pago con quita, nosotros tenemos voluntad de pago y podemos hacernos cargo de la hipoteca siempre y cuando nos bajen las cuotas pero no hay manera no quieren negociar más que la dación y no queremos.”

Hace años algunas organizaciones de las Pah popularizaron la dación en pago para hacer frente al impago de cuotas hipotecarias sobrevenida de las crisis económicas y/o financieras recurrentes esta solución ha pasado de ser una reivindicación “popular” – conocida- a ser una de las fórmulas preferida de las entidades financieras frente a iniciar largas ejecuciones judiciales de años. Al banco llegar a acuerdos extrajudiciales con el deudor le permite ganar todo el dinero que la familia puso en la vivienda (ahorros+ amortización + intereses muy elevados en los primeros años) a lo que hay que sumar el valor de la vivienda misma, pues como tal la entidad financiera la puede revender o alquilar en el cambio de ciclo económico.

Entre 2008 y 2014, los años más duros de las ejecuciones hipotecarias, “la prensa paniaguda” hizo correr hasta la saciedad que los bancos no querían viviendas – no era su negocio- cuando se ha demostrado que si algún mercado es de los preferidos por los bancos es precisamente el inmobiliario. Y precisamente la dación en pago por la deuda era y es un negocio redondo para el banco hasta el punto que como tal acuerdo extra-judicial ni siquiera debe defenderse en los juzgados, ni lidiar con cláusulas abusivas y después de quedarse el banco con la vivienda encima algunos hogares no les quedaba otra alternativa que pagar un alquiler por el que fue su hogar hasta que al finalizar el contrato de alquiler el banco se niega a prorrogarlo, etc…

¿por qué ahora miles de hogares se arrepienten de haber entregado la vivienda en dación en pago si era tan buena la propuesta que llegó incluso como ILP al Parlamento de Madrid?

¿por qué ahora miles de hogares se arrepienten de haber entregado la vivienda en dación en pago si era tan buena la propuesta que llegó incluso como ILP al Parlamento de Madrid?

La dación en pago no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español pues el Código Civil español tiene otras alternativas en caso de no poder hacer frente a la obligación principal del contrato hipotecario. Estas no han sido desarrolladas en el marco jurídico de nuestro país como sostienen diversos autores porqué no ha interesado (*1). La dación en pago, según el Diccionario del Español Jurídico de la RAE y el CGPJ, es aquella “acción voluntaria de un deudor a efectos del pago de una deuda aunque utilizando una prestación diversa a la debida al acreedor, que la recibe en sustitución de aquella“. Al no estar regulada en jurisprudencia se considera de varias maneras: como un contrato de venta, como una novación de la escritura de la hipoteca donde se cambia el objeto de la obligación principal – pagar el préstamo- y como una mezcla de ambos negocios jurídicos. Por esta razón, una demanda de nulidad de una dación en pago debe ser tratada con profusión con un abogado para conocer los pormenores que pudieran llevar al éxito esa empresa.

La dación en pago se realiza normalmente delante de un notario y se firma una escritura pública con los acuerdos que suele presentar el banco y no el afectado. Esa escritura debería ser fruto de la negociación pues es un acuerdo privado entre partes. Actualmente el tema está un poco regulado por el Código de Buenas Prácticas y sobre todo en los impuestos que podía soportar el deudor. En el IRPF no hay que pagar ganancias patrimoniales según artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (BOE de 10 de marzo) (*2) y tampoco la plusvalía municipal si es vivienda habitual. Una de las cláusulas más importantes que suele poner el banco es que el deudor renuncia a cualquier reclamación posterior. Esa es la cláusula que puede frustrar cualquier intento de recuperar la vivienda.

En general, la dación en pago sólo seria rentable o la solución menos mala si se hace a los pocos años de firmar la hipoteca – a valorar- y en caso de ruptura de la unidad familiar. Con los años el montante de intereses pagados y la amortización elevada hacen que la dación por un pequeño montante de la deuda se convierta en una gran pérdida patrimonial. Por ejemplo, para hipotecas firmadas en la cúspide de la burbuja entre 2005-07, siempre a valorar, sería un negocio razonable la dación entre el 2008 y 2012. Más allá seguramente sera una ruina para el deudor.

¿Hay opciones de recuperar la vivienda después de una dación en pago?

Aquí queremos dejar constancia de algunas posibilidades sobre las que poder basar una demanda de nulidad de una dación en pago. Entre ellas si hubiera en una escritura de dación en pago impuesta por el Banco cláusulas lesivas para el deudor. Pero sobre todo, este escrito esta dirigido a hacer pensar a los deudores hipotecarios si les conviene la dación en pago, en las actuales circunstancias legislativas, pues nosotros luchamos porqué la vivienda habitual sea inembargable y la adecuación de la deuda a las circunstancias económicas del hogar afectado.

El contrato de la hipoteca era nulo. Si el contrato es nulo lo sería también la dación a cambio del perdón de la deuda. ¿Por qué el contrato hipotecario era nulo? Vayamos por partes. Primero debemos preguntarnos que es un contrato, un contrato jurídico:

Un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinado a crear obligaciones y generar derechos . Artículo 1254 del Código Civil: “ El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio .” Artículo 1261 del Código Civil: “ No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1.º Consentimiento de los contratantes. 2.º Objeto cierto que sea materia del contrato. 3.º Causa de la obligación que se establezca. “ Artículo 1262 del Código Civil: “ El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato…… “.

es un por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinado a crear y generar . Así pues, según el artículo 1.261 existe contrato cuando concurren en el mismo, el consentimiento de los contratantes – una escritura hipotecaria -, un objeto cierto que sea materia de contratación – un crédito – y una causa de la obligación – devolución del crédito y los intereses -que se establezca. La ausencia de cualquiera de estos tres elementos dan lugar a la inexistencia del contrato . La ausencia de cualquiera de estos elementos esenciales provocaría la nulidad radical del contrato pues un contrato es norma imperativa. Cualquier acto jurídico contrario a las normas imperativas o prohibitivas no debe tener existencia y validez jurídica. Se entiende por objeto del contrato hipotecario los servicios financieros que presta el banco que son contemplados en el intercambio que subyace en todo contrato.

de los contratantes – una escritura hipotecaria -, cierto que sea materia de contratación – un crédito – y una causa de – devolución del crédito y los intereses -que se establezca. . La ausencia de cualquiera de estos elementos esenciales provocaría la nulidad radical del contrato pues un contrato es norma imperativa. Cualquier acto jurídico contrario a las normas imperativas o prohibitivas no debe tener existencia y validez jurídica. Se entiende por objeto del contrato hipotecario los servicios financieros que presta el banco que son contemplados en el intercambio que subyace en todo contrato. Pero en un acuerdo de préstamo con garantía hipotecaria la Banca tiene el derecho de crear ese dinero del préstamo del puro aire en la firma de los créditos hipotecarios, o sea, que no existe objeto , pues es el deudor el único que pone algo de valor en el contrato – la vivienda- en caso de incumplimiento del deudor que es lo único que tiene valor además de los pagos del deudor durante la vida útil del crédito. Lean este documento para entender como los bancos crean de la nada el dinero-deuda de curso legal- euros del BCE – que le prestan en el momento que usted juramenta en una escritura ante fedatario público que les pagará la deuda y los intereses y en todo caso pone la vivienda y otros avales familiares como garantía.

, pues es el deudor el único que pone algo de valor en el contrato – la vivienda- en caso de incumplimiento del deudor que es lo único que tiene valor además de los pagos del deudor durante la vida útil del crédito. Lean este documento para entender como los bancos crean de la nada el dinero-deuda de curso legal- euros del BCE – que le prestan en el momento que usted juramenta en una escritura ante fedatario público que les pagará la deuda y los intereses y en todo caso pone la vivienda y otros avales familiares como garantía. La entidad financiera – supuesto acreedor – no intercambia nada con el – supuesto deudor – , no presta nada como dice el artículo 1254 CC. Si falta ese elemento el objeto del contrato, este es nulo como indica el artículo 1300 CC en los siguientes 4 años -art. 1301 CC-. La entidad financiera tiene la potestad de crear de la nada dinero-deuda de curso legal en el momento de la firma de la escritura. Es la deuda que usted firma en la escritura la que crea el depósito para pagar la vivienda. El banco no necesita ir a reservas bancarias ni reducir su capital social para entregar el dinero del crédito, el objeto. En realidad en ese contrato lo único que tiene valor es su promesa de pagar o la garantía, la vivienda y los avales, y todos los bienes presentes y futuros que usted disponga . Además de no crear nada el banco también exige el pago de intereses siguiendo un tipo de interés que la Banca crea y gestiona con total opacidad: IRPH o EURIBOR y que son beneficios futuros de la entidad financiera que también podrá vender como participaciones, bonos o cédulas a otros inversores. Sentencia Minnesota: el banco creó el dinero del préstamo cuando usted firmó que pagaría ese dinero.

. Además de no crear nada el banco también exige el pago de intereses siguiendo un tipo de interés que la Banca crea y gestiona con total opacidad: IRPH o EURIBOR y que son beneficios futuros de la entidad financiera que también podrá vender como participaciones, bonos o cédulas a otros inversores. Sentencia Minnesota: el banco creó el dinero del préstamo cuando usted firmó que pagaría ese dinero. A seguro que los letrados de la otra parte aseguraran que esa nulidad pone contra las cuerdas la solvencia del banco, etc… pero eso también es mentira porqué lo que descuadra el balance financiero, a grosso modo, no son las deudas impagadas sino la paralización del crédito, o sea, no encontrar demanda solvente nueva a la que endosar deuda. O sea, el negocio del banco es la generar precisamente deuda y los intereses que por la cara cobra por ella.

Los letrados de la banca también aducirán artículos del Código Civil sobre contratos muchos de los cuales fueron escritos cuando el dinero aún estaba respaldado por oro o plata o las monedas eran de esos metales. Hoy en el siglo XXI eso no existe. Deudores suicidas y abogados valientes deben pelear, necesitamos miles, en los juzgados para romper ese dogma monetario sobre los que se asientan leyes como el Código Civil o las leyes hipotecarias y financieras. El mismo Banco Central Europeo está prestando dinero con tipos negativos a los bancos, ¿por qué la ciudadanía europea no puede tener también esos privilegios?

La dación en pago de la deuda entendida como una venta encubierta con pérdidas o un pacto comisorio -artículo 1255 y 1858 CC –. Si atendemos al significado de la dación de la RAE que hemos explicado antes esta puede ser considerada una venta que modifica el sentido original de la obligación -deuda- en la escritura hipotecaria. Como la mayoría de las daciones se producen en el momento en que el deudor deja de pagar algunas o muchas cuotas en una situación de crisis de la economía del hogar o empresa, este se ve impelido a llegar a un acuerdo por el que renuncia al objeto, la vivienda, por lo que queda de deuda. Si la deuda es muy grande en proporción al valor del objeto del contrato o vivienda vale pero si la deuda era pequeña en relación al valor real en en el mercado o el valor de tasación en escrituras entonces un juez puede valorar que nos encontramos ante un pacto prohibido – que se escribe en la escritura de dación – en nuestro país en el artículo 1255 del Código Civil – CC- que deriva al artículo 1859 CC de prohibición del pacto comisorio (*3). que dicen estos artículos del CC:

artículo 1255: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público .

. artículo 1859: El acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas .

Precisamente, los letrados del banco aducirán que el deudor ya estaba en mora cuando se produjo el acuerdo de dación y por tanto no es un pacto libre del 1255CC y no se incumple. Igualmente al estar regulado en la legislación por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, mencionado, el tema queda muy acotado a determinadas economías de unidades familiares en riesgo. Pero de hecho, como indicábamos en los comentarios de nuestra web, las entidades financieras han convertido la solución de una mayoría de PAH en la solución de la banca en poco menos de una década. De facto, esas entidades incumplen el Código de Buenas Prácticas pues este indica que la unidad familiar debe someterse a una restructuración de la deuda o una quita cosa que no ha ocurrido la mayor parte de las veces y ninguna comisión ministerial como indica el Decreto ha echado el grito al cielo.

Hemos encontrado alguna jurisprudencia en ese sentido. La Dirección General de los Registros y del Notariado niega una inscripción basándose precisamente en los artículos mencionados del Código Civil (*4) y también por sentencia del Tribunal Supremo, STS 1057/2006, 19 de Octubre de 2006 – (*5) -, se expresa claramente que la dación en pago es aquel negocio jurídico por el que deudor y el acreedor pactan que el pago se realice con una prestación distinta de la que era objeto de la obligación. Hay que reconocer que en ambas no hay una entidad financiera ni una familia hipotecada.

En la burbuja inmobiliaria muchas tasaciones de viviendas fueron infladas de manera que al caer el mercado, el valor real de la vivienda no sufragaba el préstamo, por lo que ante la angustia de que el dinero obtenido al vender la vivienda no cubría la deuda impelía a intentar la dación en pago que se había popularizado por un amplio sector de las PAH y de los medios de comunicación como una victoria cuando en realidad todo estaba preparado para ser un desastre con graves pérdidas económicas sobre todo para gente poco habituada a cálculos financieros. Como defendemos desde nuestra Asociación, la banca moderna tiene la potestad de conseguir que un piso valga lo que el banco está dispuesto a darle de crédito pues su negocio es precisamente la creación de dinero-deuda. Y no hablemos que la mayoría de tasadoras eran propiedad de la misma banca en un claro conflicto de intereses donde los organismos reguladores y el Gobierno miraban hacía el otro lado. No sólo eso, los tipos de interés como el EURIBOR y más el IRPH están manipulados como diversas sentencias europeas han demostrado, y eso tiene un único objetivo, inducir la quiebra financiera de la unidad familiar para apoderarse de la vivienda por un precio muy inferior al fijado. Dicho de otra manera, los precios del mercado inmobiliario suben y bajan dependiendo de que las políticas crediticias de la banca privada, su negocio, encuentren demanda solvente a la que endosar un crédito y no como un ciclo del mercado. El mercado son ellos.

Fuera de lindezas jurídicas, el millón y medio de viviendas que la banca española ha obtenido a lo largo del ciclo de crisis iniciado en el 2007 y que luego ha revendido a fondos de inversión extranjeros, participados por la banca española y afincados en paraísos fiscales, ha sido fruto de un pacto comisorio de naturaleza delictiva y no sólo civil. De facto, la ejecución hipotecaria misma era fruto de un pacto comisorio no escrito en la escritura de constitución del crédito hipotecario y que la misma cláusula de garantía- nunca negociada- lo demuestra. Ahora toca a deudores suicidas y abogados valientes preparar demandas con estos fundamentos de derecho ante los juzgados que demuestren esa enorme estafa financiera que hemos vivido y que la “Justicia española” se vea obligada a decir que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y las entidades financieras deberán aceptar que ellas no son el Astro Rey.

Salva TORRES

NOTAS:

enlacancha.eu, Dación en pago no, respeto al 100% del valor de tasación sí, Carlos BALLUGUERA. Mundo Jurídico, La dación en pago y el Código de buenas prácticas bancarias. wikipedia, El pacto comisorio es aquel que permite al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, practicar el comiso o apropiación directa e inmediata de la cosa que se halla especialmente vinculada en garantía del cumplimiento de la obligación. De ese modo expeditivo, el acreedor escapa a la solución normal que, en general, consiste en someterse a un proceso de realización del bien, justo, público, formal, abierto a la libre concurrencia y con publicidad. Por su proclividad al abuso del derecho, la prohibición legal de los pactos comisorios, o pactos de lex comisoria, es la regulación habitual en los sistemas legislativos nacionales, en especial, los de procedencia o influencia romano-germánica. En España, los negocios fiduciarios en clave de garantía, que no conlleven simulación contractual, tienen que admitirse en derecho, pero solo en tanto no habiliten al acreedor para adoptar posturas comisorias injustificadas, que obstaculizarían su admisión, por influencia del art. 1255 del Código Civil, dado que incurren en infracción legal al estar expresamente prohibidos los pactos comisorios en el propio Código Civil (cfr. art. 1859 /) BOE 2009-01-09, Otras disposiciones – Ministerio de Justicia. Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por X.G.B., S.L., contra la negativa de la registradora de la propiedad de Archena, a la inscripción de un derecho de opción de compra. supremo.vlex.es, STS 1057/2006, 19 de Octubre de 2006. “RECONOCIMIENTO DE DEUDA. DACIÓN EN PAGO. Se formula reclamación de pago de deuda reconocida. Se previó en aquel reconocimiento de deuda una dación en pago, como subsidiaria al pago efectivo y no se cumplió ni el pago de la obligación dineraria, ni la transmisión efectiva del inmueble; tal dación en pago no es un negocio jurídico traslativo del dominio, sino obligacional y no se ejecutó la obligación de entrega del inmueble. En primera instancia se admite en parte la demanda principal y la reconvencional. Se desestima el recurso de casación.”

