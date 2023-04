forum debats VIC: L’habitatge: dret o negoci

A càrrec dels activistes socials Marta Afuera, portaveu de la PAH Girona-Salt i Salva Torres, fundador i secretari de l’Associació 500×20.

L’article 47 de la Constitució espanyola declara que tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat i atribueix als poders públics l’obligació de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer efectiu aquest dret. Moltes persones i famílies, però, han perdut la seva casa i els preus de l’habitatge, tant de compra com de lloguer, el fan inassequible per a una bona part de la població i impedeixen l’emancipació d’un percentatge altíssim de joves.

La llei 24/2015 del Parlament de Catalunya va ser impugnada pel Partit Popular davant del Tribunal Constitucional, que la va retallar substancialment. EI projecte de llei recentment pactat per alguns partits en l’àmbit estatal està sent qüestionat per les principals organitzacions civils que treballen per un habitatge digne. La realitat és que el problema no està resolt, els jutjats estan col·lapsats amb casos que comporten un autèntic drama personal i familiar i el país de “proletaris” que un ministre franquista volia convertir en país de “propietaris” presenta un panorama on les hipoteques són molt cares i els preus de compra o lloguer estan fora de l’abast dels baixos salaris o de l’atur existent.

Els desnonaments han perdut visibilitat a l’agenda mediàtica -tot i els esforços de la societat civil a través de plataformes com la PAH, el Sindicat de llogateres, associacions com 500×20,etc.-, però continuen tenint un gran impacte en les persones i famílies que han viscut, viuen o viuran l’experiència de perdre la casa o de veure com un percentatge abusiu del seus ingressos s’ha de destinar a l’habitatge.

Salvador Torres és llicenciat i professor jubilat de secundària en tecnologia. Compromès amb els moviments veïnals i el dret a l’habitatge a Barcelona. Membre fundador i actual secretari i portaveu de l’Associació 500×20 (Associació pel Lloguer Públic i Assequible), degana a Barcelona en la lluita pel dret a l’habitatge.

Marta Fora Pons és comunicadora cultural amb trenta anys d’experiència a diversos mitjans: RAC 1, RAC 105, Ràdio Marina, Ràdio Olot i emissors municipals. Activista social, compromesa amb el Dret a l’Habitatge des del 2009, és la portaveu de la PAH Girona-Salt, i membre de l’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes des de l’any 2014. Vinculada a la lluita en defensa de 14 famílies vulnerables del “Bloc-Salt” (Girona) impulsada entre 2013 i 2017 per la PAH-Girona-Salt. Com a resultat la SAREB va començar a cedir habitatges en lloguer social i el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg va obligar les administracions de l’Estat a aturar el desnonament i a no deixar cap família al carrer.