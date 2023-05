L’acta de fixació de saldo deutor en les oposicions a execució hipotecària

Us oferim el video que vam passar en la darrera jornada hipotecària realitzada per diverses organitzacions com PAH l’Hospitalet- StopDesnonaments i la nostra Associació 500×20 en aquesta ciutat de la comarca del Barcelonés.

En aquest vídeo hi ha primer una breu introducció de com ha anat el tema de les execucions hipotecàries en els darrers anys per posar-nos en “context” l’objectiu del vídeo. Després cap al minut 10´comença l´explicació sobre el tema de: ACTA DE FIXACIÓ DE SALDO, una de les poques possibilitats d´oposar-se a l´execució des de l´entrada en vigor de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari -LRCCI-

L’explicació la realitza Andrés GIORDANA, un dels advocats que col·laboren amb nosaltres i que vam estrena en l’esmentada Jornada hipotecària.

Associïs a la nostra entitat per a desemmascarar a la Banca:

Dónde encontrarnos? Formulario de contacto

Asociación 500×20 “Alquiler Público y Asequible”

Segur que li pot interessar: