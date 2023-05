T.Constitucional: NO HI HA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DEL DEUTOR front els abusos bancaris

A pesar que tota la escritura hipotecaria es una cláusula abusiva en la seva totalitat demostrada ya en desenes de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unió europea -TJUE- respecte dels drets del consumidors, tot i així, els jutges i magistrats continuen sense vetllar per observar d’ofici les clàusules abusives en un contracte de préstec hipotecari, una obligació de les sentències d’obligat compliment del TJUE. Si la cúpula del Poder judicial no acata les regles, el Congrés com a sobirania popular hauria de prendre alguna mesura urgentment. El silenci els pot fer còmplices dels interessos del poder financer, o potser, són la majoria lobbistes ja.

Un ciutadà ha hagut d’arribar al Constitucional per a exercir els seus drets que li denegaven als tribunals. La sentència té una enorme importància al context actual de crisi i milers d’execucions hipotecàries als jutjats i les que s’esperen si la situació econòmica empitjora.

