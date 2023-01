L’enginyeria fiscal immobiliària a Luxemburg explicada en tres minuts des de Badalona

Aquesta entrada forma part de la sèrie sobre el dret de retracte (article 1535 CC) a la web de la nostra Associació i a la de la nostra web decana prouespeculacio.org.

Però, què té a veure l’enginyeria fiscal internacional amb el dret de retracte?

Doncs que la banca d’inversió espanyola i estrangera – fons voltors- utilitzen aquest sistema per no pagar impostos. Aquesta activitat d’elusió fiscal reporta un dany col·lateral en la seva actuació al nostre país al vulnerar el dret de retracte com ja hem explicat amb altres entrades com: L’Agència Tributària contra el Suprem: claus del dret de retracte enfront dels fons voltor.

La diferència d’aquest cas amb el de l’enllaç radica en la forma en que la banca de inversió- fons voltor- exporta beneficis sense pagar impostos o declarant pèrdues a l’Estat espanyol. El cas de Badalona s’exporten beneficis a Luxemburg pagant interessos exagerats entre la filial espanyola i la matriu: pagaments d’interessos intragrup canalitzats a través de Luxemburg. En el cas de l’enllaç anterior, el que fa la matriu luxemburguesa és constituir un negoci jurídic de compra de drets de crèdit – paquets- a la banca espanyola a baix preu pagant el mínim d’impostos immobiliaris al nostre país. En tots dos cassos, el sistema TARGET-2 de l’EuroSistema compensa –clearing– entre empreses, el que vol dir, que l’autoritat bancària europea tolera el frau i la banca espanyola és copartícip del frau, segurament perquè la seva banca d’inversió participa al negoci a Luxemburg mentre que a Espanya declara pèrdues fiscals – Actius Fiscals Diferits-.

Us deixem en un curt vídeo de Investigate Europe (*1) que explica com un projecte immobiliari a Badalona “defrauda” a Hisenda milions d’euros. A la nostra web decana prouespeculació.org hi ha una explicació escrita més extensa i per això més interessant: La ingeniería fiscal en Luxemburgo explicada en cinco pasos desde Badalona >>>

Quin és el nostre objectiu de la sèrie sobre el dret de retracte?

Ajudar a comprendre els deutors amb un llenguatge planer, i als seus advocats, com defensar aquest dret als tribunals i posar contra les cordes aquells jutjats que s’entesten a defensar els interessos dels bancs espanyols i dels voltors establerts en paradisos fiscals en lloc de defensar el ciutadà corrent.

Aquí no serveix un kit dels que es van fer famosos amb la dació en pagament. Cal entendre que la Banca opera de manera més complexa. La dació és, per tant, un regal al seu banc que el va arruïnar.

En els enllaços anteriors ja trobareu una poderosa bateria d’eines que hem publicat però aquesta sèrie vol aprofundir encara més per a publicitar les xerrades que fem amb els nostres advocats col·laboradors i per exposar tot allò que descobrim amb la col·laboració profitosa entre l’activisme i els lletrats que defensen els deutors.

Tant les execucions hipotecàries com els seus col·laterals, els temes de l’EURIBOR® i els fons voltor són complexos perquè es barreja enginyeria financera i el·lusió fiscal moltes vegades amb termes jurídics. Es tracta d’estudiar-ho amb deteniment. La SAREB? doncs aquesta societat, ara pública, concentra els habitatges executats de les llars portades a la ruïna per la pujada històrica de l’EURIBOR® abans de la crisi del 2007 o bé de les dacions en pagament publicitades per algunes PAH. Sense habitatges executats o lliurats per dació no hi hauria hagut mai SAREB.

L’enginyeria fiscal a Luxemburg explicada en tres minuts des de Badalona Un vídeo molt curt però senzill d’entendre l’elusió fiscal de la Banca d’inversió. El guany principal és no pagar impostos a Espanya.

Notes: