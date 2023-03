BADALONA dissabte 2023-04-22 17h. Organitzem Jornada hipotecària: estafa EURIBOR®/ EXECUCIONS / Fons Voltors

Amb Plataforma Afectats per la Crisi (Badalona) i la nostra Associació organitzem aquesta nova Jornada Hipotecària a Badalona per dur als afectats per la crisi immobiliària la informació que tenim sobre les problemàtiques i possibles vies de defensa o solució de les mateixes.

Com s’organitza la Jornada Hipotecària de Badalona?

La jornada té 4 parts:

17,00 hores- PRESENTACIÓ 17,05-18,30 hores – Taula RODONA 1 18,35-20,15 hores – Taula RODONA 2 20,15-20,55 hores – PICA – PICA “ben consistent” per amenitzar el final de la jornada i compartir.

Accés a la Jornada Hipotecària:

l’ entrada és lliure fins arribar al límit de l’Aforament

fins arribar al límit de l’Aforament Per intervenir des del públic a l’entrada s’oferirà un paper per escriure les preguntes i respondre-les des de la taula o bé per correu electrònic si no hi hagués temps.

a l’entrada s’oferirà un paper per escriure les preguntes i respondre-les des de la taula o bé per correu electrònic si no hi hagués temps. FILA ZERO : està reservada per a professionals i persones convidades per les organitzacions i bufets d’advocats. Poden intervenir amb micròfon, des de la Fila Zero, demanant directament a moderació de la Taula després d’acabades les ponències.

: està reservada per a professionals i persones convidades per les organitzacions i bufets d’advocats. Poden intervenir amb micròfon, des de la Fila Zero, demanant directament a moderació de la Taula després d’acabades les ponències. Reserves de FILA ZERO: si sou professional o organització del dret de l’Habitatge podeu dirigir la reserva de plaça a atencion.pac@hotmail.com o a 500×20@prouespeculacio.org

Taula RODONA 1: euribor® com a Cártel i estafa financera

Moderació i ponents:

Luís ROS (PAC), Salva TORRES (Asc.500×20) i Juan MORENO YAGÜE (advocat ARIBA)

Ponències:

La situació de les llars després de la pujada abusiva de l’Euribor® – Luís ROS Com l’EuroSistema dóna suport al Càrtel de l’Euribor® – S.Torres L’Euribor® com a clàusula abusiva i nul·la. – Juan Moreno Yagüe 18,10h – intervencions de la Fila ZERO i resposta Taula si escau de preguntes dels assistents a l’aforament

Modera Taula 1:

Luís ROS (PAC)

Taula RODONA 2: actualitat de les EXECUCIONS hipotecàries i els Fons Voltors

Moderació i ponents:

Luís ROS, Nuría GONZÁLEZ (abogada), Roger PAGÉS (Abogado) y Andrés GIORDANA FRENKEL (AbogadoslowcostAG.com)

Ponències:

Actualitat de les execucions hipotecàries i les clàusules abusives – Nuría GONZÁLEZ El paper de la Justícia en les execucions hipotecàries – Roger PAGÉS El dret de Retracte front la Banca i els Fons Voltor – Andrés GIORDANA FRENKEL 19,45h – intervencions de la Fila ZERO i resposta Taula si escau de preguntes dels assistents a l’aforament

Modera Taula 2:

Luís ROS (PAC-Badalona)

Digitalització, vídeo i Copyleft de la Jornada Hipotecària

S’organitza un equip l’enregistrament i edició del vídeo post-Jornada Hipotecària. Aquest vídeo es penjarà en uns dies en les webs dels organitzadors, col·laboradors i ponents.

Els drets d’imatge, personals i autor cal dirigir-se als ponents.

El vídeo de la Jornada és copyleft així com per a la seva difusió i utilització cal nomenar als organitzadors de la Jornada.

Centro Cívico “La Salut” Badalona

El Centre Cívic La Salut de Badalona és un espai social del barri de La Salut a Badalona, que ha cedit amable i gratuïtament els locals de l’edifici per a realitzar la Jornada Hipotecària

Avinguda del Marquès de Sant Mori, 180, BADALONA

Fila ZERO, ponents i organitzadors

A continuació presentem els crèdits i presentacions de les persones que han fet possible la Jornada Hipotecària.

LA FILA ZERO: En aquesta fila hi haurà tota la gent que participa en l’organització de la Jornada, ponents, convidats i organitzacions i professionals invitades. Poden intervenir a cada Taula en el moment que s’obri la participació des de la moderació.

️Plataforma Afectados por la Crisis – Badalona 📆 Dilluns laborables de 15:00 a 20:00

📌 Local PAC, c/ Muntanya 1-7 Badalona

atencion.pac@hotmail.com

@PACBdn

TLF: 606 64 65 07 Luís ROS

coordinador Jornada Hipotecària

Associació pel Lloguer Públic i Assequible – 500×20 📌 Ateneu La Bòbila carrer de l’Estudiant s/n 08016 Districte de Nou Barris (Barcelona)

📆 Dijous des de 18:30h

📌 Avv Tramuntana, Pg. Torres i Bages, 101 Districte de Sant Andreu (Barcelona)

📆 Dimecres a les 18:00h

500×20.prouespeculacio.org i prouespeculacio.org

@500×20 Salva TORRES

coordinador Jornada Hipotecària

Fundador i Responsable de redes sociales – 500×20

Juan Ignacio MORENO YAGÜE Abogado en ejercicio con varias especialidades (Civil, Mercantil, Financiero, Procesal, etc)

ex-VIcepresidente Tercero del Parlamento de Andalucía. Actualmente participa en el Plan nacional de Acciones de Recuperación de Intereses Bancario ( Plan ARIBA). Acciones judiciales dirigidas a eliminar y recuperar los intereses de cualquier contrato financiero vinculado al índice Euribor® o a los índice IRPH. https://mautic.planariba.es/bienvenida/inicio-ariba